Ensino Superior e Ciência com mais 434 milhões

Tutela de Manuel Heitor vai contar com 2.764,1 milhões de euros para o próximo ano. Mais 434,2 milhões de euros face a este ano.

O governo vai reforçar as verbas disponíveis para a Ciência e Ensino Superior para o próximo ano.

Em 2019, a tutela de Manuel Heitor vai contar com um total de 2.764,1 milhões de euros. Mais 434,2 milhões de euros face à despesa total de 2018, que ascendeu a 2.329,9 milhões de euros. De acordo com o relatório do OE 2019 este reforço de verbas corresponde a 18,6%.

Neste total das verbas disponíveis para o Ensino Superior em 2019, estão incluídos o reforço dos apoios “para garantir o alojamento para estudantes do ensino superior, num plano de âmbito plurianual” assim como as verbas previstas para a contratação de cinco mil investigadores e para o programa de regularização de precários.