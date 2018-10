Marcelo diz que Orçamento espelha “preocupação de controlar o défice”

O Presidente da República já reagiu à apresentação do Orçamento do Estado para o próximo ano.

Marcelo Rebelo de Sousa revelou que uma das maiores preocupações é o controlo do défice e acredita que o país está no bom caminho.

"Uma preocupação fundamental é cumprir as metas do défice em termos europeus", afirmou, acrescentando que outros países como Espanha ou Itália não estão numa posição vantajosa para cumprirem com essas metas.

Por último, Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que para si era "uma evidência que não haveria uma crise política até ao fim da legislatura" e que só fará mais comentários sobre a proposta do Orçamento quando receber o documento.

O chefe de Estado falava, esta terça-feira, aos jornalistas em Vizela, Braga.