Sondagem: Bolsonaro aumenta vantagem sobre Haddad

Pesquisa do Ibope para a segunda volta das presidenciais brasileiras dá 52% ao deputado do PSL e 32% ao candidato do PT

Jair Bolsonaro assentua o seu favoritismo para ganhar as eleições presidenciais do Brasil, a 28 de outubro, de acordo com a primeira sondagem do instituto Ibope desta segunda volta. Bolsonaro obtém 52% das intenções de voto, contra 32% de Fernando Haddad, o candidato do PT, com 9% de votos nulos e 2% de pessoas que não quis ou não soube responder.

Em termos de percentagem de votos válidos, Bolsonaro chega a 59%, enquanto Haddad se fica pelos 41%, uma vantagem ainda maior da que foi dada pela sondagem da Datafolha, na semana passada, em que o deputado do PSL surgiu com 58% contra 42% do ex-prefeito de São Paulo. De qualquer maneira, os valores equivalem-se pois estão dentro da margem de erro das sondagens.

Em relação à votação da primeira volta, a intenção de voto de Bolsonaro sobe 13% em relação ao resultado nas urnas que lhe valeu a passagem à segunda volta, 46%. Quanto a Haddad, cresce 12,7% em relação aos 29,3% que obteve na primeir volta.

Outro ponto a salientar desta pesquisa do Ibope é a taxa de rejeição dos candidatos, que se inverteu, com Bolsonaro agora a ter menos taxa de rejeição (35%) que Haddad (47%), quando em toda a primeira volta foi exatamente o contrário.

O Ibope entrevistou 2.506 eleitores entre 13 e 14 de outubro como base desta sondagem.