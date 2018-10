Mourinho acusado pela Federação Inglesa de linguagem "abusiva"

José Mourinho foi acusado esta terça-feira pela Federação Inglesa de Futebol de ter usado linguagem imprópria perante as câmaras no jogo do Manchester United frente ao Newcastle, no passado dia 3 de outubro.

Segundo o organismo, a linguagem utilizada pelo técnico português, no jogo que deu a vitória aos ‘red devils’ por 3-2, foi "abusiva, insultuosa e imprópria".

Mourinho tem até sexta-feira para se defender da acusação.

Neste momento, o Manchester United ocupa o oitavo lugar na ‘Premier League’.