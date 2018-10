No programa Prós e Contras da RTP, um professor universitário disse que forçar as crianças a dar um beijo aos avós é uma violência.

O tema em debate do Prós e Contras da última segunda-feira da RTP era o assédio, no entanto o programa ficou marcado por uma intervenção vinda da plateia depois de uns dos convidados que estava a assistir ao programa ter dito que “obrigar uma criança a dar um beijo aos avós é uma violência”.

“Quando a avozinha ou o avozinho vão lá a casa a criança é obrigada a dar o beijinho à avozinha ou ao avozinho, isto é educação e estamos a educar para a violência no corpo do outro”, disse Daniel dos Santos Cardoso, professor de Ciências da Comunicação da Universidade Lusófona.

A apresentadora da RTP, Fátima Campos Ferreira, reagiu com espanto e disse: “Não estou a perceber”, questionando logo a seguir: "O beijinho da avó ou do avô é uma violência?”.

Foi nesse momento que o professor universitário explicou mais aprofundadamente o que queria dizer com aquela frase. “Sim. Estou a dizer que obrigar alguém a ter um gesto físico de intimidade com outra pessoa, com obrigação coerciva, é uma pequena pedagogia que depois cresce. E o que acontece? Depois vemos os estudos e quarenta e tal por cento deles e delas acham natural que o namorado lhes controle o telemóvel”.

Esta intervenção no Prós e Contras tem sido motivo de vários debates.