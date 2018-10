25 Anos Carclasse

Nasceu há 25 anos no Minho, mais precisamente em Braga, e depressa se instalou em Viana do Castelo, Barcelos, Guimarães e Vila Nova de Famalicão. Há sete anos (2011), o grupo decidiu expandir-se para Lisboa, mais precisamente para a Av. Marechal Gomes da Costa – sítio onde pode ser encontrada a sede da Carclasse-Lisboa, Concessionário e Oficina Autorizada Mercedes-Benz/Smart.

O SOL fez uma visita ao espaço que é número 1 em volume de vendas de ligeiros de passageiros e veículos comerciais ligeiros da marca Mercedes Benz.

«Somos representantes das marcas Mercedes-Benz e Smart e nessas marcas temos aquilo a que chamamos ‘full range’ - que em português significa ‘gama completa’ – ou seja, vamos desde o Smart até aos camiões. Temos o Smart mais pequenino, depois temos os automóveis ligeiros de passageiros, temos os comerciais ligeiros e temos os comerciais pesados», explica João Santos, diretor-geral da Carclasse.

Em 2017, o concessionário fechou com um volume de facturação de 185 milhões de euros.

Este ano (2018), segundo João Santos, a Carclasse-Lisboa estima atingir os 200 milhões de euros em volume de faturação.

Para garantir o aumento das receitas, a oficina autorizada da Mercedes-Benz/Smart aposta cada vez mais na qualidade de serviço, na manutenção dos elevados níveis de satisfação dos clientes, no serviço após venda, nas viaturas usadas e no desenvolvimento das frotas (e nos serviços associados às mesmas) – mercado em que a Mercedes-Benz está cada vez mais focada.

«Para a Carclasse o pós-venda é uma ferramenta fundamental para a venda seguinte e temos muito cuidado nessa área. Estamos também cada vez mais focados nas frotas. Sabemos que a marca Mercedes-Benz, tendo em conta o seu portfólio, nos permite chegar a um cliente até onde em 2012 não conseguiriamos chegar. A Mercedes tem essa filosofia de querer alcançar mais público», afirma João Santos.

Feira de usados

A ‘feira de usados’ que decorre até 14 de outubro (domingo) na Carclasse-Lisboa é o exemplo disso mesmo.

«Queremos que a marca possa alcançar o máximo número de pessoas. Aqui está uma boa oportunidade, com vários carros à disposição [desde Smart aos AMG]». Os preços são competitivos, os veículos certificados, com dois anos de garantia desde a compra, além das condições de financiamento vantajosas, nomeadamente em oferta de seguro. Uma iniciativa bianual, depois da primeira oportunidade deste ano ter acontecido no segundo trimestre. «Esta é a sexta edição. Há três anos que se realiza, em Lisboa e no Norte. Nos eventos anteriores tivemos vendas entre as 70 e as 150 viaturas», revela João Santos.

O atendimento ao cliente, personalizado e em alguns casos 24 horas por dia (como acontece nos atos de entrega ou devolução de viaturas), é outro dos fatores de sucesso da marca. Para se ter uma ideia, passam diariamente pela Carclasse 163 veículos Mercedes-Benz, 13 Smart e 24 comerciais ligeiros (o que, segundo o mesmo responsável, corresponde a 15% da quota de mercado).

A rede assiste em média 1280 carros por dia – entre ligeiros de passageiros, comerciais ligeiros e Smarts. «Nos camiões somos bem mais fortes, com uma média diária de 14/15 – o que corresponde a mais de 25% da quota de mercado. Ou seja, quando a rede assiste diariamente 58 camiões, isso significa que a cada quatro camiões que são assistidos a nível nacional, um é aqui, nas nossas instalações. Somos muito fortes no que aos camiões diz respeito», sublinha João Santos.

O atendimento ao cliente é feito das 7h00 às 22h00 de segunda à sexta, com o horário a ser reduzido ao sábado (das 8h00 às 18h30). Só encerra, de resto, ao domingo. Este é, aliás, um dos pontos que João Santos considera fundamentais, já que a disponibilidade e o atendimento personlizado garante a satisfação do cliente. Além disso, o diretor-geral da Carclasse-Lisboa lembra ainda a importância de terem a opção rent a car disponível para o cliente. A Stern, nome da empresa, permite alugar um veículo (com várias opções de modelo/preço) durante o tempo em que a viatura do cliente estiver para reparação.

É significativa a mudança que o mercado dos carros tem sofrido nos últimos anos. A introdução dos carros elétricos e dos híbridos (diesel/elétrico ou gasolina/elétrico) é a prova da revolução nesta área.

O futuro elétrico

As mudanças vão, por isso, continuar. E a um ritmo alucinante, como antecipa João Santos. «Nos próximos anos vamos ter uma ofensiva grande na área dos carros elétricos, vamos ter uma marca específica totalmente vocacionada para os carros elétricos».

«O futuro obviamente que passará também por aí, estamos confiantes de que vamos continuar a vender cada vez mais. A marca chama-se EQ. É uma submarca, aliás. Dentro da marca Mercedes-Benz», salienta o diretor-geral da Carclasse.

Sublinhe-se que a marca alemã tem investido cada vez mais nesta área, incluindo o lançamento recente do SUV elétrico, carro de luxo elétrico, numa tentativa de acompanhar a Tesla, gigante que continua a dominar este nicho de mercado.

Outra das grandes revoluções acontecerá a partir de 2020, quando todos os Smart disponíveis para venda serão 100% elétricos.

Além da aposta forte nesta EQ, João Santos fala sobre outa submarca «muito importante para a Carclasse, principalmente aqui em Lisboa»: a Mercedes-Benz AMG.

É um nicho de mercado da alta performance, que fazem questão de ter sempre disponível dentro do salão.

As conhecidas ‘bombas’ da Mercedes continuam a ser dos carros eleitos para o setor que escolhe o «fato à medida», brinca João Santos.

Mais ou menos «vitaminado» (ou seja, com mais ou menos cavalos), esta Mercedes AMG continuará, por isso, a ser sempre uma aposta da Carclasse.