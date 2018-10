Óbito foi declarado no local

Uma mulher de 82 anos foi encontrada morta, esta quinta-feira, na piscina do Hotel Memmo Baleeira, em Vila do Bispo, no Algarve.

O óbito da idosa foi declarado no local, tendo o alerta sido dado às 8h25, escreve o Correio da Manhã.

No local onde estiveram os Bombeiros de Vila do Bispo, assim como o INEM e uma ambulância da VMER.