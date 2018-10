Vêm aí bilhetes de cinema a 2.50 euros

Festa do cinema abrange todas as salas do país

Ansioso para ver alguns dos filmes que estão neste momento em exibição? Temos boas notícias: nos dias 22, 23 e 24 realiza-se a Festa do Cinema. Isto é sinónimo de bilhetes a 2,50 euros em todas as salas do país.

Este preço especial é válido para todos os bilhetes de norte a sul do país, exceto para as sessões IMAX e 4DX.

‘O Primeiro Homem na Lua’, ‘Venom’ e ‘Johnny English Volta a Atacar’ são alguns dos filmes que pode ver durante o festival, que tem como objetivo “promover a cultura e o cinema, atraindo mais espetadores para as salas”.

A Festa do Cinema é promovida pela APEC — Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas, com o apoio do ICA — Instituto do Cinema e do Audiovisual, FEVIP — Associação Portuguesa de Defesa das Obras Audiovisuais e GEDIPE — Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais.