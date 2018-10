Londres. Estação de metro evacuada devido a incêndio

Esta quarta-feira, a estação de metro Kings Cross em Londres foi evacuado, após ter soado o alarme de incêndio.

Centenas de pessoas que se encontravam a circular nesta estação de metro foram obrigadas a abandonar esta zona.

De acordo com o departamento de transportes de Londres, através de uma publicação no Twitter, "a estação de Kings Cross está de momento fechada. Isso deve-se um alerta de incêndio. Os comboios das linhas Victoria e Metropolitan vão parar nesse local".

"Enviámos as nossas equipas para investigar o alerta e não temos mais informações de momento. A estação foi mandada evacuar antes de termos chegado", informou o porta-voz dos Bombeiros, citado pela imprensa britânica.

London’s Kings Cross station evacuated due to a fire alert as hundreds of passengers caught up in rush-hour delays https://t.co/bavU5hUkNd pic.twitter.com/bNvoW5mWLG

We're in the process of reopening Kings Cross London Underground station after it was temporarily closed due to a fire alert.



Thanks for your patience whilst us and @LondonFire investigated reports of smoke on a Piccadilly Line platform. pic.twitter.com/G2Cv9NTdz2