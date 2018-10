Comer bolo de chocolate ajuda a perder peso

Para quem está a tentar perder peso, esta pode ser uma excelente notícia. Segundo um estudo realizado por investigadores da Universidade Tel Aviv (Israel), comer bolo de chocolate ao pequeno-almoço todos os dias vai ajudá-lo a perder peso. Pode parecer demasiado bom para ser verdade, mas a ciência explica como é que tal acontece.

Segundo o jornal The Telegraph, o pequeno-almoço é a melhor altura para cometer excessos, como por exemplo comer doces – é nesta fase do dia que o metabolismo está mais ativo. Para além disso, tem o resto do dia para queimar as calorias a mais que ingeriu de manhã.

No estudo levado a cabo pela Universidade de Tel Aviv, os investigadores pegaram em 193 pessoas maiores de idade consideradas clinicamente obesas, que foram divididas em dois grupos: os dois estavam a seguir um regime dietético ‘low-carb’, ou seja, a consumirem poucos hidratos de carbono por dia; no entanto, um dos grupos consumia um pequeno-almoço de 300 calorias e outro de 600 calorias, que incluía a fatia de bolo de chocolate.

Durante 32 semanas, todos comeram a mesma quantidade de calorias ao longo do dia, sendo que a única diferença era que o segundo grupo ingeria as tais 600 calorias ao pequeno-almoço, que incluía bolo de chocolate.

A meio das 32 semanas, ambos os grupos tinham perdido em média 14 quilos por pessoa. No entanto, na segunda metade do estudo, o primeiro grupo tinha perdido em média 10 quilos por pessoa, enquanto o segundo grupo tinha perdido 17 quilos por pessoa. No final, em media, cada pessoa do segundo grupo tinha perdido mais 18 quilos do que os que estavam no primeiro grupo.

Todos comiam a mesma quantidade de calorias durante o dia, sendo que a única diferença era que o segundo grupo ingeria as tais 600 calorias ao pequeno-almoço. Este incluía sempre bolo de chocolate, explicam os investigadores.

Segundo uma das professoras que esteve envolvida na investigação, Daniela Jakubowicz, “aqueles que consumiram a sobremesa primeiro mostraram ter menos desejos ao longo da jornada”. Isto fez com que os desejos de açúcar e hidratos de carbono fossem maiores nos indivíduos do primeiro grupo, levando-os a “enganarem” o plano dietético estabelecido.

O estudo chegou à conclusão de que um pequeno-almoço rico em calorias pode ajudar a fornecer a energia necessária para realizar as tarefas do dia, ajuda no funcionamento do cérebro e faz acelerar o metabolismo, crucial para a perda de peso e manutenção. Um pequeno-almoço assim regula a hormona grelina, uma hormona que pode aumentar a fome. Para além disso, o estudo revela que os que seguiram a dieta que incluía o bolo de chocolate vão ser mais eficientes no que toca a manterem o peso.

De acordo com o professor Jakubowcz, da Universidade de Tel Aviv, evitar os doces por completo pode levar à criação de uma dependência psicológica por estes alimentos durante muito tempo.