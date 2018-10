CTT impedidos de fechar estações de correio em Trás-os-Montes

O Tribunal Administrativo de Mirandela aceitou a providência cautelar para impedir o cancelamento das estacões de correio dos CTT - Correios de Portugal na Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes.

Em causa estão o encerramento das Estações do Correio (CTT) no território e a sua transformação em Postos de Atendimento contratualizadas a terceiros.

Esta decisão tem efeitos suspensivos e imediatos o que significa que os CTT não podem encerrar ou transformar as estações do CTT em postos de atendimento nem avançar com qualquer medida que implique redução de horário das estações dos CTT até nova ordem do tribunal