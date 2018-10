Matias Damásio: "Aos 12 anos fui abusado sexualmente por uma mulher adulta" | Vídeo

O cantor é o próximo convidado do programa 'Alta Definição'

O cantor Matias Damásio é o próximo convidado do programa ‘Alta Definição’ de Daniel Oliveira. Agora num excerto partilhado pelo apresentador nas redes sociais, o artista revela que foi abusado sexualmente “por uma mulher adulta”, quando tinha 12 anos.

“O que é que tu nunca contaste a ninguém?”, perguntou Daniel Oliveira.

Em resposta, Matias Damásio confessou: “Aos 12 anos fui abusado sexualmente por uma mulher adulta. A primeira vez eu aceitei por comida, as outras vezes aceitei por chantagem”.

Durante a entrevista, Matias Damásio vai também falar do filho, a quem foi diagnosticado autismo.

“O primeiro diagnóstico do Matias foi, surdez (…) Fui para o Brasil para lhe fazer um transplante, mas quando cheguei lá disseram-me: ‘Não não ele do sistema auditivo está óptimo. Vocês têm é outro problema’. Descobrimos que o Matias tem autismo com estrabismos”, contou.

O cantor explicou ainda como foi difícil saber o diagnóstico do filho e confessa que a primeira vez que o mesmo lhe chamou pai aconteceu quando fez 8 anos.

“Está mais sociável, já abraça… o Matias chamou-me de pai pela primeira vez quando fez 8 anos. Foi um dia muito especial”.