6 sinais de que pode estar a ter um AVC

Este é um problema que pode ocorrer ‘de repente’ ou ao longo de várias horas. As pessoas podem mesmo vir a ter, ao longo do tempo, pequenos AVCs sem se aperceberem.

Especialistas do site WebMd explicam que, inicialmente, pode apenas sentir-se fraco. Com o passar das horas, porém, pode deixar de conseguir mexer um braço ou uma perna, de um lado do corpo.

Esteja alerta para os seguintes sintomas:

1. Uma fraqueza ou dormência repentina na cara, braço ou perna, de um dos lados do corpo;

2. Perda abrupta da visão, da força, da coordenação, da sensibilidade, da fala ou da capacidade de entender o que as outras pessoas estão a dizer – sintomas estes que podem ir piorando ao longo do tempo;

3. Dor de cabeça forte, que surge subitamente, sem causa aparente, e seguida de perda de consciência;

4. Perda do equilíbrio, acompanhada de vómitos, náuseas, febre, soluços e dificuldade em engolir;

5. Perda de consciência;

6. Tonturas sem causa aparente ou quedas súbitas.

Caso apresente estes sintomas, não hesite em ligar para os serviços de emergência. O tempo é fulcral para sobreviver a um AVC e recuperar com sucesso.