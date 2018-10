Mau tempo em Itália já fez pelo menos dez vítimas mortais desde domingo

Desde domingo que Itália tem sido assolada pelo mau tempo que já fez, pelo menos, dez vítimas mortais – avança a imprensa italiana -, sendo que o número oficial é de oito mortos, anunciou a Proteção Civil.

Até ontem, segunda-feira, cinco vítimas tinham sido identificadas, mas até ao momento já morreu mais um homem em Veneto, a nordeste de Itália, na sequência de uma queda de árvore. Também um bombeiro morreu no sul de Tirol, a norte do país, enquanto se encontrava envolvido em operações de socorro.

Uma outra mulher morreu durante um deslizamento de terra e de pedras na casa onde habitava, a no norte de Trentino, esclareceram as autoridades à imprensa local.

Além disso, a imprensa indica ainda que hoje de manhã, mais duas pessoas terão morrido depois de serem surpreendidas pela agitação marítima, enquanto se encontravam a realizar desportos náuticos.

Os estragos têm sido registados um pouco por toda a Itália e, em Roma, por exemplo, o vento derrubou várias árvores que danificaram algumas viaturas, e levou ao encerramento de diversas atrações turísticas como foi o caso do Coliseu.

Em Veneza, as águas subiram 156 centímetros acima do nível normal do mar, o que causou inundações em várias ruas da cidade, assim como a suspensão da rede de transportes públicos urbanos.