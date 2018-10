Real Madrid sem Cristiano Ronaldo: Os números não enganam

A transferência de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para Juventus é notória quando olhamos para os números das duas equipas.

A época do Real Madrid vai de mal a pior. Depois de perder um dos melhores jogadores do mundo para a Juventus, o Real Madrid tem vindo a somar desaires que, inclusivamente, já levaram ao despedimento do treinador Lopetegui.

Analisando os números das duas equipas é possível perceber o que o Real Madrid perdeu, e, por outro lado, o que a Juventus ganhou.

Vamos a números: Sem Cristiano Ronaldo, o Real Madrid soma 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Números absolutamente fora do normal para uma equipa como o Real Madrid.

Por outro lado, com a mudança de Cristiano Ronaldo para a Juventus as contas da equipa italiana são bem simples: 12 vitórias, 1 empate e 0 derrotas.