Quanto vale a casa que quer comprar? A nova aplicação do INE responde-lhe

Os preços não param de subir e comprar uma casa parece cada vez mais difícil. Contudo, as diferenças podem ser muito grandes e, por isso, o Instituto Nacional de Estatística (INE) tem uma aplicação que lhe permite saber quais os valores praticados nas ruas e nos bairros de sete grandes cidades.

Na última terça-feira o INE revelou que é na capital que os valores são mais elevados e continuam a subir. No segundo trimestre de 2018, a mediana do valor das vendas chegou aos 2.753 euros por metro quadrado, mas este valor pode ser pequeno comparado com alguns dos preços praticados em algumas zonas da cidade.

Se consultarmos a aplicação “Preços da Habitação nas Cidades”, conseguimos perceber que, por exemplo, perto da Praça Luís de Camões o valor mediano chegou aos 8.366 euros.

Segundo Francisco Vala, diretor do gabinete de estudos territoriais do Instituto Nacional de Estatística, citado pela TSF, o objetivo da aplicação dar “informação o mais pormenorizada possível” às famílias e empresas.

As cidades abrangidas pela aplicação são: Lisboa, Porto, Amadora, Coimbra, Gaia e Funchal.