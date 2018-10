Montepio. Já é oficial, há três listas a concorrer às eleições da Mutualista

Já é oficial. Há três listas a concorrerem para a liderança da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG). O prazo para a entrega das candidaturas terminava esta terça-feira e, tal como o i avançou, Tomás Correia sempre avançou e irá concorrer com as listas de Ribeiro Mendes e de António Godinho.

Na última semana, o atual presidente da entidade já tinha deixado em aberto a hipótese de avançar para o seu último mandato, admitindo fazê-lo “no limite”, se não encontrasse alguém mais jovem para o substituir. “Gostava de ter uma pessoa da geração posterior à minha que assumisse as rédeas do Montepio, imbuída dos seus valores, que não renegasse a sua história e que tivesse condições para acrescentar mais património ao grande património que esta casa tem. E tem de ser alguém que pudesse cá estar 15 anos”, disse recentemente.

Para os outros órgãos sociais, a Lista A apresenta a antiga ministra da Saúde Maria de Belém como a candidata ao conselho geral da AMMG, numa lista onde aparecem nomes como Luís Patrão (antigo presidente do Turismo de Portugal). Luís de Matos Correia (deputado do PSD à Assembleia da República) e ainda Maria das Dores Meira (presidente da Câmara Municipal de Setúbal, pelo PCP). Já o padre Vítor Melícias será o cabeça de lista para a mesa da Assembleia Geral. Para o conselho fiscal, a Lista de Tomás Correia conta com o nome de Ivo Pinho, antigo presidente do IFADAP (Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pesca).

Manuela Eanes encabeça a Comissão de Honra, da qual constam ainda, entre outros, os nomes de Jorge Coelho e José Eduardo Martins, Edmundo Martinho e Rui Nabeiro, Francisco Moita Flores e Vasco Lourenço.

Listas concorrentes

António Godinho, que já concorrido às últimas eleições, oficializou ontem a candidatura e pretende “recuperar a confiança dos associados do Montepio”. No entender do responsável, a lista C - “Juntos pelo Montepio. Recuperar a Confiança” - “é a única que junta toda a oposição nas últimas eleições e é a única que verdadeiramente corporiza a alternativa aos atuais órgãos sociais. É uma lista de independentes, de pessoas que há muitos anos lutam pela renovação e pelo futuro da Associação Mutualista Montepio Geral. Pessoas de bem e com experiência e capacidade de gestão, que apenas querem ajudar e servir a AMMG”, defende.



O i sabe que na sua lista conta com nomes como Nuno Monteiro, que já tinha entrado nas últimas eleições, António Couto Lopes, Lúcia Gomes e Tânia Flores. Eugénio Rosa é o nome indicado para presidente do conselho fiscal da mutualista, enquanto Alípio Dias é a pessoa escolhida para liderar o conselho-geral.

A outra lista concorrente é liderada por Fernando Ribeiro Mendes, que tem sido uma das principais vozes críticas da liderança de Tomás Correia, ao apelar a mudanças profundas na associação. Ao que o i apurou, nesta constam nomes como Miguel Coelho (atual administrador da mutualista e quadro do banco, votou contra o aumento de capital e o lançamento da oferta pública de aquisição da mutualista à Caixa Económica Montepio Geral), Maria Nazaré Barroso (membro do conselho de administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões - ASF), Pedro Corte Real (professor da Universidade Nova). Já Vítor Baptista (antigo dirigente do PS de Coimbra) é o nome indicado para Conselho Geral.

O ex-vice-governador do Banco de Portugal João Costa Pinto é o nome indicado para o conselho-geral da mutualista, e João Carvalho das Neves para o conselho fiscal.