Homem condenado à morte nos EUA foi o primeiro preso a morrer na cadeira elétrica desde 2013

Em 2014, o Tennessee tornou-se no primeiro estado a usar a cadeira elétrica como alternativa obrigatória.

Edmund Zagorski foi condenado à morte por ter assassinado duas pessoas em 1984 e, esta quinta-feira, dia 1 de novembro, foi executado aos 63 anos no Estado do Tennessee, tendo-se tornado no primeiro preso a morrer na cadeira elétrica desde 2013.

O último recurso apresentado ao Supremo Tribunal foi negado, e a execução realizou-se ontem, tendo o homem sido declarado morto ao início da noite.

Há nove estados norte-americanos que têm a cadeira elétrica como alternativa à injeção letal e, em 2014, o estado do Tennessee tornou-se o primeiro estado a usar a cadeira elétrica como alternativa obrigatória quando não está disponível a solução letal injetável.

De acordo com a lei deste Estado, qualquer pessoa condenada a uma pena capital antes do dia 1 de janeiro de 1999, tem a cadeira elétrica como opção.

A utilização da cadeira elétrica na morte de Zagorski foi a primeira nos EUA desde 2013.