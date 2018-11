Criança que ‘abriu os olhos’ para a fome no Iémen morre aos 7 anos

Amal foi fotografada pelo The New York Times

Foi uma das fotos que mais chocou as redes sociais, e abriu muitos olhos para a situação no Iémen: uma criança faminta, esquelética e deitada numa cama de hospital. Amal, cuja fotografia foi publicada no The New York Times, morreu esta quinta-feira. A menina de sete anos não resistiu ao estado de subnutrição.

Segundo o The New York Times, Amal encontrava-se num campo de refugiados com a família, no Iémen. “O meu coração está partido. Amal estava sempre a sorrir. Agora estou preocupada com os meus outros filhos", confessa a mãe da menina, Mariam Ali.

O jornal norte-americano publicou a fotografia da menina na semana passada e, desde esse momento, a família tem recebido cartas e vários apoios para conseguir ultrapassar a situação. No entanto,os apoios não foram os suficientes para que Amal fosse ajudada a tempo.