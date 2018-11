WhatsApp vai proteger mensagens com impressão digital e reconhecimento facial

Está a ser desenvolvida uma nova funcionalidade para proteger as suas mensagens

O WhatsApp tem andado a desenvolver novas funções para proteger as mensagens dos seus utilizadores, funções estas exigidas há já alguns anos. A aplicação está a tentar proteger as mensagens com reconhecimento facial, impressão digital e código pessoal.

Segundo o site WABetaInfo, esta é uma atualização que ainda está em desenvolvimento. O reconhecimento facial e a impressão digital vão poder ser ativados nas funções, sendo que caso não seja possível que estes funcionem no seu telemóvel, vai poder ativar um código de segurança.

Porém, o site afirma que ainda não há uma data prevista para este ‘update’, que vai permitir proteger as mensagens dos utilizadores.