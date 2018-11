Agentes da PSP vão estar em protesto em frente à Web Summit

Os agentes da PSP, que fazem parte do Sindicato Nacional da Polícia, vão estar em protesto junto ao Altice Arena, em Lisboa, durante a realização da Web Summit.

De acordo com um comunicado do SINAPOL, ao SOL, as ações de protesto vão realizar-se entre os dias 5 e 8 de novembro, os dias em que se realiza uma das maiores conferências de tecnologia a nível mundial.

Em causa está o facto do MAI se ter comprometido a negociar uma solução para os vários problemas apresentados pelos sindicatos, nomeadamente “os mais de 12 anos que os profissionais da PSP estiveram congelados e que está a provocar graves danos financeiros aquando da passagem à aposentação, ao impedir que os polícias se aposentem no topo da categoria, exatamente porque lhes faltam esses 12 anos de tempo de serviço” e “a cada vez mais evidente falta de efetivos policiais”.

No dia 5 de novembro o protesto irá decorrer entres as 15h30 e as 22h, nos dias 6 e 7 de novemnro das 14h00 às 21h00 e no dia 8 de novembro, último dia de protesto, das 16h00 às 22h00.