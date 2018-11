Nova coleção de Fátima Lopes vai ter pela primeira vez uma manequim 'curvy'

A coleção apresenta-se como uma “revolução no mundo dos estereótipos de medidas na moda”

A estilista Fátima Lopes apresenta no próximo domingo a sua nova coleção primavera/verão para 2019, mas com um destaque: será a primeira vez em Portugal que uma manequim ‘curvy’ – XL - vai fazer parte de um desfile da estilista.

A coleção que se apresenta como uma “revolução no mundo dos estereótipos de medidas na moda” surge para responder “à diversidade de corpos e medidas” numa altura em que “existe o direito à diferença”, sobretudo numa área que é conhecida pelos seus padrões a nível físico.

De acordo com um comunicado enviado às redações, a coleção da estilista é inspirada no seu signo – Peixes - e combina com “elegância, sensibilidade e sensualidade”.

“A coleção pretende valorizar o corpo feminino, desde os triquinis aos vestidos de noite ultra sofisticados. As linhas são femininas, poéticas e misteriosas, num jogo gráfico e geométrico de modernidade. As misturas de materiais são uma constante,entre padrões em viscoses, sedas com rendas, opaco e transparências subtis,embalados pela harmonia e romance das cores de jade, limão, rosas, vermelhos, azuis, nude, branco e preto”, lê-se.

O evento vai decorrer no Pestana Palace Lisboa, pelas 18h30.