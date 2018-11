Varandas já terá substituto para Peseiro

Fernando Varandas está na Holanda para assinar contrato com o novo treinador do Sporting.

De acordo com a imprensa desportiva, Peter Bosz deverá ser o substituto de José Peseiro.

Os jornais dizem que Varandas rumou à Holanda com Hugo Viana e o advogado João Lobão para fechar o contrato com o antigo treinador do Ajax e do Borussia Dortmund.

O técnico de 54 anos conta com 136 vitórias em 328 jogos, aos comandos de seis clubes diferentes.