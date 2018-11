Frederico Varandas falou este sábado sobre a saíde de Peseiro do Sporting, explicando que não falou com o ex-técnico do Sporting “às duas ou três da manhã”.

“Cerca de uma hora depois de o jogo terminar, falei com o Hugo Viana para informar o treinador que iria reunir comigo às 10h na SAD. Assim foi e entendi que o melhor para o Sporting era José Peseiro não continuar como treinador do Sporting. É um bom homem, merece o meu respeito. Tenho a certeza que fez o melhor que pôde, mas a decisão é minha”, explicou o presidente do Sporting, durante a partir para os Açores, onde o Sporting defrontará o Santa Clara.

“O departamento jurídico ligou-me porque José Peseiro estava incomodado com uma cláusula de confidencialidade que o Sporting exigia. Disse que obviamente não havia qualquer cláusula de confidencialidade, o Sporting não paga para silenciar ninguém”, acrescentou.