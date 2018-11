William disse a Diana que "nunca a perdoaria"

Um novo documentário centrado nos príncipes William e Harry faz revelações surpreendentes sobre a relação dos irmãos com a mãe, a princesa Diana. Um episódio em particular tem dado muito que falar na imprensa estrangeira.

Depois de uma das polémicas entrevistas dadas pela princesa, Diana teve uma discussão com William por telefone. No documentário William e Harry: Brothers in Arms, da Amazon Prime, a especialista na família real britânica Katie Nicholl explicou como Simone Simmons, amiga íntima de Diana, revelou que William ligou à mãe para a confrontar com as suas declarações."[Diana] dizia-me que foi a única vez que William se virou contra ela e lhe disse que jamais a perdoaria pelo que tinha feito", relatou Simmons.

Em causa está uma entrevista dada ao Panorama BBC, na qual Diana falou sobre o fim do seu casamento com o príncipe Carlos: "Somos três pessoas no casamento", referindo-se à agora mulher do príncipe, Camila Parker-Bowles.

Na sua última entrevista, Diana falou também sobre os restantes membros da casa real: "Vêem-me como uma ameaça. Estou aqui para fazer o bem. Não sou uma pessoa destrutiva", afirmou.