Web Summit abre portas com o fundador da web

Também António Guterres vai intervir no primeiro dia da cimeira

A Web Summit começa esta segunda-feira e vai contar com uma participação especial neste dia de abertura: Tim Berners-Lee, o inventor da rede mundial de acesso à internet, a World Wide Web, mais conhecida por www.

As portas da terceira edição da maior cimeira tecnologia do mundo em Lisboa abrem às 17h00 e é Paddy Cosgrave que pelas 18h30 faz a primeira intervenção como presidente do evento e apresenta os oradores.

Depois de Tim Berners-Lee, Lisa Jackson, vice-presidente nas áreas sociais e ambientais da Apple sobe ao palco para falar sobre “negócios bons que fazem bem” e Darren Aronofsky, cineasta norte-americano conhecido por filmes como Pi (1998), A vida não é um sonho (2000) e, mais recentemente, Mãe (2017), vai explicar como são feitos atualmente os efeitos especiais no cinema.

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas é o último orador do dia e irá ter uma intervenção de aproximadamente 15 minutos sobre como criar “um futuro digital seguro e benéfico para todos”, focando-se na utilização das novas tecnologias contraposta com os perigos da inovação.

O primeiro-ministro António Costa e o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, vão também fazer parte deste primeiro dia do evento.

A Web Summit decorre até quinta-feira no Altice Arena e na FIL, sendo, segundo Cosgrave, “a maior e a melhor de sempre”.