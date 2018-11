“Breaking Bad” está de regresso, mas em filme

O filme irá contar com a colaboração de Vince Gilligan, autor série original

Para os fãs de Walter White e de Jesse Pickman a notícia não poderia ser melhor: a série “Breaking Bad” vai ser produzida em filme. A informação foi confirmada pela revista “Variety” que avança mesmo o projeto já está em produção.

Com o nome de código “Greenbrier” – já anunciado pelo New Mexico Film Office – a nova história irá tratar da “fuga de um homem sequestrado e da sua jornada pela libertação” e há quem aposte que o filme será a continuação da série, centrado em Jesse Pinkman (interpretado pelo ator Aaron Paul) e conta com a colaboração de Vince Gilligan, criador da série original.

A rodagem do filme está prevista começar em meados deste mês e deverá prolongar-se até fevereiro do ano que vem.

A duração estimada do filme será de duas horas, mas o nome ainda não está decidido. O que também ainda não se sabe é se a película irá para o cimena ou se irá estrear na televisão, uma vez que produtora AMC é também detentora de salas de cinema.

Este será o terceiro projeto dentro do universo criado por Vince Gillian. Para além da série original, foi lançado uma série focada no advogado que acompanha a dupla chamada “Better Call Saul”.