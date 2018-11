Seleção. Quatro regressos nas escolhas de Fernando Santos

A lista de convocados de Fernando Santos para os jogos com Itália e Polónia, onde ficará decidido o futuro de Portugal na Liga das Nações, foi divulgada esta quinta-feira pelo selecionador nacional. O destaque vai para os regressos de José Fonte, Raphael Guerreiro, João Mário e André Gomes, quatro campeões europeus que haviam ficado de fora das últimas convocatórias. Em sentido contrário, Pedro Mendes, Kévin Rodrigues, Gedson Fernandes, Sérgio Oliveira e Hélder Costa foram preteridos em relação à última chamada.

De fora ficou novamente Cristiano Ronaldo - já tinha sido anunciado, aquando da última convocatória, que o capitão só voltaria à seleção nacional em 2019, depois de um acordo alcançado entre o próprio, Fernando Santos e a FPF (Federação Portuguesa de Futebol). Questionado novamente sobre o assunto, o selecionador nacional deixou apenas... um desejo: "Em relação ao Cristiano Ronaldo, a única coisa que acho é que ele merece ganhar a Bola de Ouro. Será uma injustiça se não ganhar. De resto, já expliquei tudo nas últimas convocatórias."

Para chegar à final four, Portugal só precisa de empatar frente à Itália - em caso de derrota, terá de vencer depois na receção à Polónia. O técnico da seleção portuguesa, porém, acredita que a equipa vai "resolver a questão" já em Milão. "A primeira frase que tive quando aqui cheguei foi 'ganhar'. Esse é sempre o nosso objetivo, com a certeza que vamos defrontar uma grande equipa, em processo de crescimento, uma equipa que não tem nada a ver com a equipa que nos defrontou aqui", realçou, explorando depois mais ao detalhe as características do conjunto transalpino - que considera favorito por jogar em casa: "​A Itália é uma equipa de topo mundial, não o deixou de ser por ter ficado fora de um Mundial e em qualquer circunstância, a jogar em casa, é favorita frente a qualquer adversário. Tem um perfil diferente do jogo da Luz, jogadores mais móveis, e a entrada do Verratti no meio-campo também traz outra dinâmica. Fez um grande jogo na Polónia, estivemos a ver e há alterações na forma de jogar, vai criar-nos problemas diferentes. Portugal terá de jogar na condição de ganhar, sob pena de se alterar esse padrão, correr o risco de não o poder fazer."

Voltando a referir nunca fechar a porta a qualquer jogador, quando questionado sobre o regresso dos quatro campeões europeus, Fernando Santos deu ainda os parabéns a Pedro Caixinha e Vítor Pereira, que esta semana venceram a Taça do México e a liga chinesa, e explicou ainda que Daniel Carriço estava apenas pré-convocado - nos últimos dias, o Sevilha tinha noticiado a chamada do central. "Quinze dias antes de qualquer jogo oficial temos de fazer uma pré-convocatória dos que estão a jogar no estrangeiro, sob pena de não os podermos convocar. Nessa lista estão 40 jogadores, mais ou menos, e nessa está o Carriço, como vários outros", clarificou o selecionador.

Portugal defronta a seleção de Itália no próximo dia 17, recebendo três dias depois a Polónia em Guimarães. No primeiro jogo, Fernando Santos estará privado de Pepe, que cumpre castigo por acumulação de amarelos. Caso a seleção nacional consiga o apuramento, a final four disputar-se-á em solo nacional: Porto e Guimarães, em junho de 2019.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Beto (Goztepe, Turquia), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton, Inglaterra)

Defesas: Cédric (Southampton), João Cancelo (Juventus), José Fonte (Lille), Neto (Zenit), Pepe (Besiktas), Rúben Dias (Benfica), Mário Rui (Nápoles) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Médios: André Gomes (Everton), Bruno Fernandes (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton), Danilo (FC Porto), William Carvalho (Bétis), João Mário (Inter de Milão), Pizzi (Benfica) e Renato Sanches (Bayern Munique)

Avançados: Bernardo Silva (Manchester City), André Silva (Sevilha), Bruma (RB Leipzig), Gonçalo Guedes (Valência), Rafa (Benfica) e Eder (Lokomotiv)

Sub-21 jogam cartada decisiva

Pouco depois de divulgadas as escolhas de Fernando Santos, foi Rui Jorge a revelar os convocados da seleção de sub-21 para o playoff de acesso ao Europeu da categoria, frente à Polónia. Neste caso, a principal novidade é Gedson Fernandes: o médio do Benfica já é internacional A, mas nunca jogou nos sub-21.

Antevendo já os embates com os polacos, o selecionador luso disse que "é preciso merecer o apuramento". "É fácil falar em qualidade e geração, mas temos de o provar. Tivemos uma equipa que teve mais pontos no grupo, a Roménia, e portanto, mais do que falar da nossa qualidade, temos de demonstrá-la", ressalvou o técnico, pedindo mais consistência à sua equipa, assumindo ainda assim esperar que esta apresente "a qualidade habitual e uma organização que permita exponenciar essa qualidade". Sobre a Polónia, considera tratar-se de uma "equipa bastante sólida, que não perdeu nenhum jogo de qualificação, tem preferência por defender mais baixo, mas não deixa de ser perigosa em contra-ataque, marcou dez golos e é muito perigosa em ataque rápido, além de ser forte nas bolas paradas".

Lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton) e Joel Pereira (Vitória de Setúbal)

Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Fernando Fonseca (FC Porto), Ferro (Benfica), Ivanildo Fernandes (Moreirense), Jorge Fernandes (Tondela), Pedro Amaral (Benfica) e Yuri Ribeiro (Benfica)

Médios: André Horta (Los Angeles FC), Bruno Costa (FC Porto), Gedson Fernandes (Benfica), João Carvalho (Nottingham Forest), João Félix (Benfica), Pereira Lage (Clermont), Pepê (Vitória de Guimarães), Stephen Eustáquio (Chaves) e Diogo Gonçalves (Notthingham Forest)

Avançados: Diogo Jota (Wolverhampton), Heriberto Tavares (Moreirense), João Filipe (Benfica) e Rafael Leão (Lille)