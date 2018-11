Polícia recebe alerta para homem armado em escola nos EUA

A polícia da Carolina do Norte, Estados Unidos, foi chamada a responder a um possível tiroteio na Escola Secundária de Topsail, em Wilmignton, esta sexta-feira.

"Todas as unidades estão a tentar deter a pessoa em causa" referiram as autoridades, citadas pela revista ‘Time’, na altura.

O alerta foi dado por volta das 07h00 locais, cerca de 12h00 em Lisboa.

No entanto, tudo não passou de um erro. De acordo com a polícia, um equipamento com defeito terá ativado o alarme, levando a que várias escolas fossem encerradas.