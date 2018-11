Louçã diz que os "rufias tomaram conta da direita"

Fundador do Bloco de Esquerda aplaudido de pé no pavilhão Casal Vistoso, na XI Convenção Nacional do partido, critica "política suja" e fala de Toy Story- para sugerir a Catarina Martins mais ambição.

Mal o seu nome foi anunciado para subir ao palco, Francisco Louçã recebeu palmas antes mesmo de iniciar a sua intervenção de pouco mais de cinco minutos. O rosto do Bloco de Esquerda durante largos anos levou ao XI Convenção Nacional o tema das Fake News (Notícias Falsas) para dizer que o problema não é novo. Há 200 anos também se noticiavam notícias falsas. A diferença, disse, é a de que hoje "a mentira é uma indústria", alimentada nas redes sociais, e que abriram caminho aos "profetas" Trump, Salvini e Bolsonaro". Mais, "os rufias tomaram conta da direita e são aplaudidos por milionários". Para Francisco Louçã a "política suja está em todo o lado e é o medo". Por isso, a solução para o combater é a "segurança dos compromissos", a segurança na Saúde, na Educação, é a "segurança de quem não volta com a palavra atrás".

Numa rara referência à família, Francisco Louçã lembrou-se de um filme da Toy Story que viu com as suas netas para lembrar o lema da história à coordenadora do BE, Catarina Martins :"Até ao infinito e mais além". O objetivo era o de puxar pela ambição do Bloco de Esquerda.