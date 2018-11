Alibaba bate recorde no primeiro dia de promoções

Começaram hoje os dois maiores dias de promoções comércio a retalho. A versão chinesa do CyberMonday, o Single’s Day (dia dos solteiros) já valeu à Alibaba um recorde.

Só nas primeiras horas de domingo, a maior plataforma de comércio da China já tinha registado compras no valor de 8,8 mil milhões de euros mais 21% das vendas registadas no mesmo período do ano passado.

No ano passado, a Alibaba vendeu 22 mil milhões de euros num só dia o que correspondeu a um aumento de 40% face a 2016.

Uma tela enorme exposta na gala da plataforma, em Xangai, mostra as vendas em tempo real e dois minutos e cinco segundos depois da meia-noite já tinham sido feitas compras num total de 1,26 mil milhões de euros.

A maior plataforma de comércio eletrónico da China e grande promotora deste dia para pessoas sem parceiros românticos, que comemora este ano a 10.ª edição, foi obrigada a duplicar o número de horas de promoção. Assim, todas as pessoas têm a possibilidade de usufruir deste desconto até ao final de segunda-feira.

Os chineses têm por hábito aproveitar o dia para comprar desde smartphones a fraldas, uma vez que a oferta nesta plataforma é bastante vasta e, só nesta promoção, são 180 mil as marcas a participar.

No entanto o Doube 11 (11.11) não faz só sucesso na china. Há já muitos armazéns na união europeia com serviços especiais para tornar o envio das encomendas de forma mais rápida e segura.

Muitos analistas afirmam mesmo que o crescimento das vendas na Alibaba pode vir a diminuir uma vez que “há mais promoções ao longo do ano eos consumidores já não sentem que este dia é a única oportunidade para conseguirem boas compras” disse Pedro Yip, sócio da consultora Oliver Wyman.

Portugueses entram na loucura

Os CTT e a AliExpress, do grupo da Alibaba, formaram uma parceria que consiste em promoções como vales e descontos para encomendas enviadas para Portugal, disponiveis numa plataforma exclusiva no site dos CTT.

Em comunicado, Alberto Pimenta, Diretor de e-Commerce dos CTT afirmou que esta parceria “mostra bem a importância crescente do e-Commerce em Portugal e o papel dos CTT na liderança e desenvolvimento deste ecossistema” e que “a associação a um gigante de comércio eletrónico como o AliExpress permite às duas empresas dar a conhecer, de forma coordenada, as capacidades no âmbito das vendas na internet para todo o mundo, do lado da AliExpress, e das entregas à escala de todo o território nacional, do lado dos CTT”.

Esta é ainda a primeira vez que estará disponível, para os clientes da Ali Express, um site onde são anunciados os cupões de desconto exclusivos para Portugueses. Os clientes nacionais têm disponiveis os serviços de envio ePacket e China Post Registered Mail, para receberem as encomendas.