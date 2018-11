Alunos de escola de turismo vandalizam triciclo da Berlineta | VÍDEO

Um grupo de jovens, alunos da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa (EPHTL), vandalizou, esta segunda-feira, um triciclo da empresa Berlineta, que vende bolas de Berlim, que estava estacionado na Rua Paio Peres Correia perto da escola.

O momento foi captado em vídeo e publicado nas redes sociais. As imagens chegaram à empresa que apresentou queixa e entrou em contacto com a diretora da escola.

“Somos uma empresa pequena e familiar com cerca de quatro anos, tínhamos já trabalho para começar com o nosso triciclo, o qual, tivemos que desistir devido aos danos causados.

Apresentamos queixa à polícia, e falamos com a diretora da escola a qual ainda não se movimentou para falar com os pais dos jovens envolvidos os quais já foram identificados”, lê-se na legenda do vídeo partilhado no Facebook da empresa.

A Berlineta referiu ainda que esta não era a primeira vez que acontecia uma situação destas “não só com veículos mas também com pessoas idosas, crianças e o uso constante de drogas por parte dos alunos, dos quais a escola não tem mão”.

Por outro lado, a EPHTL já veio reagir às declarações da empresa, garantindo que os envolvidos foram identificados e que já foram tomadas medidas. “Contrariamente à informação publicamente divulgada, ao tomar conhecimento dos atos praticados pelos alunos, a EPHTL atuou imediatamente e, em menos de 24h, foram identificados todos os alunos envolvidos e notificados os respetivos encarregados de educação que, prontamente, reuniram com a escola, assumindo toda a responsabilidade sobre os atos praticados pelos educandos, assim como os danos causados e todos os prejuízos daqui decorrentes”, lê-se na página de Facebook da escola.

“Paralelamente estão, também, a ser tomadas as devidas diligências junto dos alunos, no âmbito do reforço das suas competências de cidadania”, referem ainda no texto.