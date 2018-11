Liga das Nações. Lovren volta a atirar-se a Sergio Ramos (com vídeo)

O central do Liverpool está longe de morrer de amores pelo defesa do Real Madrid e soltou mais uma provocação após o triunfo da Croácia sobre Espanha na quinta-feira (3-2)

As últimas duas semanas ficaram marcadas por uma azeda troca de palavras entre Lovren e Sergio Ramos. No início do mês, para se defender de algumas críticas, o central croata deu o exemplo... do espanhol, com quem anda picado desde a final da Liga dos Campeões, em maio, e o célebre lance que acabou por tirar Salah do jogo.

"Se olharem para o Sergio Ramos, faz muitos mais erros« do que eu. Mas está no Real Madrid, até há pouco tempo tinha o Ronaldo [para camuflar os erros]... Varane é melhor, ganhou a Liga dos Campeões e o Mundial da Rússia. Devia ser o melhor defesa do mundo e escolheram o Ramos", atirou o central croata no passado dia 1, em entrevista ao programa de futebol "Copa90".

Esta quarta-feira, antes do encontro para a Liga das Nações entre a Croácia e a Espanha, Sergio Ramos respondeu ao jogador do Liverpool. "Há gente que por frustração ou outros motivos... Não vou ser eu quem vai responder ao Lovren. O tempo acaba por colocar cada um no seu sítio. Não é o Ramos que tem de responder ao Lovren ou a quem quer estar na capa de três jornais. Se alguns tentam ganhar protagonismo à minha custa? Quanto mais depressa encerrarmos o assunto, melhor. Espero que todos os jogadores sejam conhecidos mais pelo que fazem do que pelo que dizem dos outros", disparou.

Pois bem: a Croácia venceu o encontro (3-2) e, no final, Lovren não perdeu a oportunidade de voltar a picar o jogador espanhol. Num vídeo em direto nas redes sociais, o central croata disse que os croatas deram uma "boa cotovelada" aos espanhóis, numa indireta à forma impetuosa de Sergio Ramos jogar mas também a um lance dividido ocorrido durante o encontro em que Lovren atingiu (inadvertidamente?) o espanhol na cabeça com o cotovelo - cuja imagem fez questão de partilhar nas redes sociais...

No mesmo vídeo, ainda que sem nunca referir o nome de Sergio Ramos, Lovren "dedicou" o triunfo ao "rei das conferências de imprensa", numa alusão clara ao central do Real Madrid, e apelidou os espanhóis de "cobardes". Em declarações aos jornalistas, explicou o que quis dizer, acusando a equipa da Roja de falta de humildade. "Os jogadores de Espanha julgam que estão acima dos outros, que são os maiores. Mas não são. Nós, quando perdemos 6-0 com a Espanha, fomos cumprimentá-los no fim do jogo, mostrámos que temos fair-play. Aqui, só um jogador deles, o Morata, veio cumprimentar-nos. Nunca vi nada assim", referiu.

Veja aqui o vídeo de Lovren a "atirar-se" a Sergio Ramos: