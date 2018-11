Tânia Ribas de Oliveira fora da TV devido a problema de saúde | FOTO

Tânia Ribas de Oliveira revelou esta segunda-feira, através do Instagram, que estará afastada do programa ‘Agora Nós’, na RTP, por motivos de saúde.

A apresentadora está com um terçolho e o uso de maquilhagem poderia potenciar uma infeção grave.

"Esta semana não estarei no 'Agora Nós' por causa de um 'calásio' (vulgo terçolho) que me apareceu há uns dias no olho direito. Nada de grave, mas a maquilhagem pode desenvolver uma infeção e, por esse motivo, fui aconselhada pela oftalmologista a não arriscar. Não é nada de grave! Mas, na minha profissão, tenho de ter cuidados redobrados", escreveu no Instagram.