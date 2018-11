Concursos de obras públicas caem em setembro

Os concursos de obras públicas até final do terceiro trimestre caíram 26% face ao período homólogo, somando 1715 milhões de euros, revelou a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

"Desde o mês de janeiro, verificam-se registos homólogos acumulados negativos ao nível das promoções de obras públicas, situação que já não ocorria desde dezembro de 2015", diz a entidade em comunicado.

No fim do terceiro trimestre do corrente ano, o total de contratos celebrados no âmbito de concursos públicos e reportados no Observatório das Obras Públicas, atingiu os 1076 milhões de euros, valor que reflete um crescimento de 10% face a

2017.

Já os contratos celebrados na modalidade de ajuste direto e consulta prévia registam um total de 429 milhões de euros, um recuo de 29% face ao verificado no mesmo período do ano anterior.