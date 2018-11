Afinal, devemos dormir de pijama ou (completamente) nus?

No Dia Nacional do Pijama, tiramos todas as dúvidas

Costumar dormir nu? Então temos boas notícias para si: Dormir sem pijama traz vários benefícios. O Huffington Post fez uma lista com quatro razões para dormir (completamente) nu. Aqui estão elas:

- Vai começar a dormir melhor: O corpo costuma baixar a sua temperatura durante o período em que descansamos. Os pijamas (principalmente os mais fofinhos) mantêm o corpo demasiado quente, impedindo o organismo de atingir a temperatura ideal. Este desequilíbrio faz com que tenhamos um sono mais leve e um menor período de descanso absoluto durante a noite.

- ‘Pele com pele’ ajuda a relaxar: “O contacto pele com pele reduz a pressão arterial, diminui os níveis de stress e deixa-nos mais felizes”, lê-se no site norte-americano.

- Ficamos mais apaixonados: Um inquérito feito a 1000 casais britânicos revelou que aqueles que dormiam nus eram os que estavam mais contentes com as suas relações amorosas. Apenas 15% daqueles que dormem de pijama disseram estar satisfeitos com o seu parceiro.

- Um ambiente mais ‘limpo’: Dormir com cuecas, bóxer, calças ou calções ajuda a criar um ambiente quente e húmido, ideal para o desenvolvimento de bactérias, explica o Huffington Post.