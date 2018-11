Orçamento de Estado está em “risco de incumprimento” diz Bruxelas

O Orçamento do Estado português para 2019 foi esta quarta-feira avaliado pela Comissão Europeia que o considerou que existe risco de incumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento e pediu ao governo que aplique medidas caso se revele necessário.

Portugal está assim, juntamente com a Bélgica, França e Eslovénia, no grupo de países cujos Orçamentos “colocam um risco de incumprimento” do Pacto, uma vez que “podem conduzir a um desvio significativo relativamente às trajetórias de ajustamento no sentido da realização do respetivo objetivo orçamental a médio prazo”.

No parecer publicado esta quarta-feira a Comissão Europeia faz ainda referência ao Orçamento da Itália que considera “um caso particularmente grave de incumprimento”. De focar que o governo italiano ‘bateu o pé’ à União Europeia – simbolicamente através do eurodeputado italiano, Angelo Ciocca, ter pisado com o sapato a rejeição do orçamento – recusando fazer qualquer alteração ao documento.