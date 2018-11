Real life, at 10am 😃💪 Mães, Pais, estamos juntos! Um VIVA!!!!!!!! para todas as pessoas que cuidam de um ser humano. Quando tive a Constança tinha 26 anos e tudo era uma novidade, uma excitação. Era muito muito nova e via tudo de forma diferente, como se estivesse à procura de algo. Da felicidade, talvez. Da aprovação dos mais velhos, de amigos. À procura de Amor. De ser amada. Não me sentia amada. Nem por mim nem por ninguém: mas sorria para todos e chorava às escondidas. Obrigada Mãe por estares sempre comigo. Depois tudo mudou. A Constança mudou-me. Desafiou-me e arrancou de mim maturidade. Obrigou-me a Ver. A Ver-Me e a Vê-La. E eu Vi. Tudo. E acordei. E agora tenho tanto mais para ver! Só que os meus olhos já não são os meus olhos, eles estão no meu coração e tudo o que vejo agora, sinto e olho com a maior calma que consigo. Às vezes não consigo 😂😂 mas vou conseguindo cada vez mais. Já sinto amor, por todos! Por mim. Já me olho com carinho apesar da barriga e da celulite. Na verdade, todo o meu corpo é também deles e tudo o que está nele deu vida à maior descoberta de todas: o Amor. Aquele de verdade. Aquele que dói, que é louco e passado um minuto é calmo. Já me sinto amada por um homem de verdade e consigo sentir que o mereço. E consigo retribuir, sem medo. Já me sinto a viver, sem correr. Tem dias, mas já vão sendo mais. Vai correr tudo bem.

