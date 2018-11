André Geraldes apresentado no Farense

O antigo team manager do Sporting é o novo diretor-geral da SAD do Farense, que disputa a II Liga.

André Geraldes iniciou esta quinta-feira funções como CEO da SAD do Farense. "Informamos os nossos sócios simpatizantes que foi nomeado para diretor-geral da SAD o André Geraldes. Será mais um a ajudar o nosso clube a lutar pelos seus objetivos!", informou a SAD do clube da II Liga num curto comunicado.

O antigo team manager dos leões chega a Faro com o objetivo de levar o clube à I Liga de futebol num momento em que a equipa algarvia ocupa a sexta posição (15 pontos), a seis dos lugares de subida.

No passado domingo, 18 de Novembro, André Geraldes marcou presença no Estádio de São Luís, onde assistiu à vitória do Farense frente ao Mafra (1-0).

De acordo com vários orgãos de comunicação social, o dirigente, arguido no processo Cashball, de corrupção desportiva, ficou recentemente liberto das medidas de coação que o limitavam - incluindo estar impedido de contactar outros intervenientes do meio futebolístico.