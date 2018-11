Qual é a sobremesa preferida da rainha Isabel II?

A monarca do Reino Unido tem gostos muito requintados mas há algo que é essencial quando se fala de doces

Não é o segredo para a longevidade, mas para a rainha Isabel II a alimentação é algo que é bastante apreciado. Desde um tradicional fish and chips (peixe com batatas fritas, prato típico em Inglaterra) até à sobremesa.

E qual é o doce que Isabel II mais gosta? Morangos de Balmoral ou pêssegos das estufas do Castelo de Windsor são os prediletos da rainha e o chocolate – seja da marca Charbonnel et Walker, da Bendicks ou da Prestat – também faz as delícias da rainha, afirma a publicação Express.

Chocolate acaba por o doce que a monarca prefere. No entanto, Isabel II não exige que sejam de marcas caras e sabe apreciar um chocolate que esteja também à venda no supermercado.

Biscoitos de chocolate, mousse de chocolate ou ganache de chocolate estão também entre os preferidos. E se juntar uma chávena de chá, o lanche – ou o chamado Chá das 5 – fica perfeito.