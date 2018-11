Bebé de um ano sai ilesa de atropelamento de comboio | Vídeo

Uma bebé de um ano sobreviveu ao atropelamento de um comboio em Mathura, na Índia, na passada quinta-feira.

A criança, que saiu do acidente ilesa, caiu na linha ferroviária ao sair do comboio com os pais. Contudo, o maquinista não se apercebeu do sucedido e acabou por arrancar.

No vídeo partilhado nas redes sociais é possível perceber o pânico de quem estava no local a assistir à situação.

Mal o comboio abandonou a estação, várias pessoas saltaram para a linha para socorrer a bebé. Mas, felizmente, nada tinha acontecido.