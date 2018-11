YES, I am a @mamii.pt 👉🏻 Nunca publiquei uma única fotografia a amamentar. E hoje, ao fim de quase 17 meses, faço-o com esta postura: convicta, forte, guerreira, poderosa (e com alguma massa muscular que me permite carregar este texugo de quase 15kg). Porque poder amamentar é um poder, precioso e maravilhoso (nem sempre - também passei pela subida de leite e suas dificuldades) que, na minha opinião, não deve ser menosprezado. Sob muitas críticas, até das pessoas que me são mais chegadas e, contra aquela que era a minha própria convicção antes de ser Mãe, ainda amamento o Matias. E faço-o porque quero, porque ele quer, porque para nós é importante e funciona. Respeito todas as decisões de diferentes Mães mas incentivo a que se amamente quando se quer e quando se pode (por favor não me enviem 200 mensagens a atacar dizendo que é perfeitamente legítimo não amamentar porque estou DE ACORDO e não estou a fazer julgamentos). Quero antes dar-vos a conhecer a @mamii.pt, uma marca 100% portuguesa e breastfeeding friendly - bem me lembro do difícil que foi encontrar roupas giras e práticas para amamentar nos primeiros tempos. Aqui está a solução. E este é um projecto de uma super Mãe que muito admiro, a @a_pipelina 🌟#breastfeeding #breastfeedingfriendly #motherhood #togetherwearestronger #yeswecan #noshamehere

