Família terá agredido menino de nove anos até à morte por se recusar a fazer TPC

Um menino, de nove anos, morreu após ser agredido por uma vassoura em Mulhouse, em França. Em causa está o facto de a criança se ter recusado a fazer os trabalhos de casa.

De acordo com a BBC, quatro membros da família foram detidos, incluindo a mãe.

Segundo as autoridades, citadas pelo mesmo canal, estavam presentes no momento do incidente o irmão mais velho, a irmã e a meia-irmã do menino. A mãe não estava no local, no entanto terá encorajado o castigo.

A criança morreu em setembro. Na altura, a morte foi reportada às autoridades como uma paragem cardíaca. Contudo, os relatos da família sobre o caso e a autópsia levaram a que fosse aberta uma investigação.

No corpo da criança foram encontradas contusões, sendo que os médicos legistas acabaram por confirmar que a agressão era a causa da morte.

Segundo a imprensa local, o menino terá sido atingido por vários objetos, entre eles uma vassoura.

O irmão mais velho, de 19 anos, é o principal suspeito do homicídio.