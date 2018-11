Coletes amarelos. Governo fala em oito feridos

O protesto dos ‘coletes amarelos’, em França, fez oito feridos, incluindo dois polícias.

Segundo o Ministério do Interior francês, 22 pessoas foram detidas durante a manifestação.

A mesma fonte revela que, por volta das 15h00 (14h00 em Lisboa), 81 mil ‘coletes amarelos’ estavam espalhados pelos vários protestos organizados em várias zonas de França. Na semana passada, à mesma hora, foram contabilizados 244 mil manifestantes.

Destes, oito mil concentraram-se em Paris. Nos Campos Elísios, a polícia teve de recorrer ao lançamento de gás lacrimogénios e canhões de água para conter os protestos.

Recorde-se que os ‘coletes amarelos’ são um movimento cívico apartidário, com origem nas redes sociais. Inicialmente, o protesto concentrava-se no aumento do preço dos combustíveis, mas agora trata-se de uma manifestação de pessoas que se mostram descontentes com as condições de vida da classe média-baixa e com várias medidas de Macron.