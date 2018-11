Joaquim Bastinhas já saiu do coma induzido

O estado de saúde do cavaleiro evoluiu favoravelmente, mas ainda assim continua internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Cruz Vermelha.

Joaquim Bastinhas já saiu do coma, mas continua internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.

No entanto, apesar dos cuidados, o estado de saúde do cavaleiro está a evoluir favoravelmente. "Tem estado a reagir muito positivamente, mas ainda se encontra sob o efeito de relaxantes e sedativos”, disse fonte próxima do toureiro, em declarações ao ao blogue Farpas.

Recorde-se que Joaquim Bastinhas está internado há mais de uma semana, depois de várias complicações durante uma cirurgia a um pólipo nos intestinos.