‘Morangos Com Açúcar’ procura novas caras

A TVI anunciou que vai realizar um casting para encontrar novos talentos para a nova temporada de ‘Morangos Com Açúcar’

‘Morangos Com Açúcar’ , uma das produções que marcou a TVI, anunciou – em outubro - o seu regresso para 2019. Agora, a estação de televisão procura novas caras, com castings marcados para dia 8, 9 e 15 a 18 de dezembro na Wonderland, no Parque Eduardo VII – Lisboa.

Segundo o consultor de conteúdos de entretenimento da Media Capital, detentora da TVI, José Eduardo Moniz, a Feira de Natal Wonderland vai receber as audições para a série juvenil por se tratar de um espaço que é procurado por muita gente, facilitando a participação aos interessados.

Para além desta novidade sobre o casting, José Eduardo Moniz avança que "vai existir uma diferença muito grande em relação aos 'Morangos' antigos. Estamos a trabalhar um projeto que é absolutamente novo, como se fosse uma coisa feita do zero". "A estreia é algures em 2019. Mal estejamos em condições de iniciar as gravações, certamente toda a gente saberá disso", acrescentou o mesmo.

A série ‘Morangos Com Açúcar’ esteve no ar desde 2003 até 20012, na TVI.