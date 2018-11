Seis pessoas morreram em incêndio num prédio na Suíça

Seis pessoas, incluindo crianças, morreram este domingo à noite, na sequência de um incêndio num prédio numa cidade suíça.

"Havia 20 pessoas no edifício, a maior parte foi retirada com a ajuda dos bombeiros. Os socorros chegaram porém tarde de mais para seis pessoas, entre as quais crianças", informou a polícia local, através de um comunicado.

A identidade das vítimas e o número de crianças que terão morrido no incêndio não foram divulgados, sendo que a polícia justificou essa decisão com o facto de os investigadores não disporem “ainda de todos os elementos".

As causas que terão levado ao deflagrar do incêndio estão ainda por apurar, sabendo-se, no entanto, que o fogo estava incontrolável.

Os moradores dos edifícios vizinhos, que tinham sido evacuados, já regressaram às suas casas. "Segundo os primeiros testemunhos recolhidos, o fogo começou nos pisos inferiores do prédio", adiantou ainda a polícia.