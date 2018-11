Falha no sistema informático e telefónico do BPI

O acesso informático e telefónico do BPI não está disponível, tendo havido uma falha no sistema.

Os clientes do BPI que queiram entrar em contacto com o seu banco terão de o fazer pessoalmente, ainda que mesmo assim não consigam resolver as questões que tenham, pois há uma falha no sistema geral do banco.

O site do BPI encontra-se “temporariamente indisponível”, assim como os contactos telefónicos do banco, cujo gravador passa a mensagem de que neste momento não é possível atender a sua chamada.

O SOL tentou contactar o banco através dos contactos referidos no site do Banco de Portugal, mas a mensagem foi a mesma.

A informação da falha geral só foi confirmada através de um contacto telefónico para um balcão do BPI na cidade de Lisboa, contudo adiantaram que não estavam autorizados a prestar quaisquer informações.

Confrontado com a situação, o Banco de Portugal respondeu ao SOL que iria averiguar o caso.