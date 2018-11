Decorações de Natal escolhidas por Melania Trump alvo de piadas na Internet | FOTO

Melania Trump usou a sua conta oficial no Twitter para mostrar as decorações de Natal da Casa Branca.

No meio de vários pinheiros, sinos e coroas de Natal, houve uma divisão que deu mais nas vistas: as redes sociais encheram-se de piadas sobre as árvores que a primeira-dama norte-americana escolheu para decorarem um dos corredores da residência oficial do presidente dos EUA.

É que estes pinheiros - todos encarnados, sem qualquer adorno - fazem lembrar as vestes usadas pelas personagens da série Handmaid’s Tale.

Foram muitos os memes criados para comparar as decorações de Natal com a série da produtora Hulu.

Recorde-se que Handmaid’s Tale foca-se no futuro dos EUA, na falta de liberdade individual e coletiva e no papel da mulher enquanto ser fértil, criado apenas para procriar.