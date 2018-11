Petit é o novo treinador do Marítimo

Petit foi esta segunda-feira anunciado como novo treinador do Marítimo, sucedendo a Cláudio Braga, para orientar o emblema madeirense, 12.º classificado da I Liga portuguesa de futebol.

O Marítimo soma uma série de 10 jogos sem vencer, com cinco derrotas consecutivas.

Este será o sexto de desafio do antigo internacional português enquanto treinador: começou no Boavista, esteve no Tondela, passou pelo Moreirense, seguiu-se o Paços de Ferreira e novamente no Moreirense, de onde saiu em junho passado.

Enquanto jogador, Petit vestiu a camisola da Seleção Nacional em 57 jogos e marcou quatro golos. Marcou presença em dois Europeus, em 2004 e 2008, e em dois Mundiais, em 2002 e 2006.

"Muito feliz por poder representar um clube histórico como o Marítimo", disse o antigo internacional português em declarações à Marítimo Tv. Na sua apresentação, Petit deixou ainda uma mensagem de confiança aos adeptos do Marítimo, garantido que o plantel "tem muita qualidade e tem todas as condições para sair deste ciclo menos positivo que atravessa, já no próximo Sábado, frente ao V. Setúbal".

Petit chega acompanhado por Filipe Anunciação, que será seu adjunto.

